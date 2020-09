Nonostante la strada per Edin Dzeko sia più spianta che mai, in Spagna rimbalza una voce che ha del clamoroso. Come riporta Don Balon, la Juventus avrebbe ripreso nuovamente i contatti con Edison Cavani. L’ultimatum per ricevere una risposta sarebbe stato fissato entro il 4 ottobre, un giorno prima della chiusura di questa sessione di calciomercato. L’ex attaccante del Napoli – si legge – piace anche a Barcellona e Mariano Diaz, che prima però dovrebbero cedere Suarez e Mariano Diaz.