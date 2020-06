Solo il Barcellona nelle teste di Lautaro Martinez e Miralem Pjanic. E solo Lautaro Martinez e Miralem Pjanic nella testa del Barcellona. Sono loro due i primi vero obiettivi del mercato blaugrana, i nomi giusti per rinforzare attacco e centrocampo. E in Spagna rilanciano che i due sono pronti a rifiutare ogni proposta pur di raggiungere Messi in Catalogna.



Come scrive Mundo Deportivo, infatti, il numero 10 dell’Inter, che ha una clausola da 111 milioni di euro, ha rifiutato il corteggiamento di Manchester City e Real Madrid, vuole solo il Barça. Stesso discorso per il bosniaco della Juventus, che i bianconeri vorrebbero scambiare con Arthur: no a Paris Saint-Germain e Chelsea, c’è voglia di blaugrana. Ma la volontà dei calciatori, da sola, non basta.