Il Mundo Deportivo rilancia l'interesse veemente del Barcellona per Lautaro Martinez. L'argentino dell'Inter ha impressionato i catalani che in lui vedono il perfetto sostituto di Luis Suarez. I giornali spagnoli ne tessono quotidianamente le lodi e quella che inizialmente era solo una voce di mercato ora potrebbe essere anche qualcosa di più. Quello che più piace del Toro è la forza e la potenza fisica nonostante i suoi 174 centimetri (non un gigante, in effetti). Poi, naturalmente, c'è il talento cristallino e la duttilità che a Barcellona non è passata inosservata.

L'Inter è avvisata, il Barcellona fa sul serio.