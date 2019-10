La notizia di un possibile rinnovo contrattuale tra Lautaro Martinez e l'Inter che preveda un consistente ritocco della clausola rescissoria ha raggiunto velocemente anche la Spagna mettendo in allarme il Barcellona che all'argentino è seriamente interessata. Il Mundo Deportivo sottolinea come l'agente del Toro, Beto Yaqué, sia stato convocato dalla dirigenza neroazzurra per discutere della possibilità di aumentare la clausola del suo assistito da 110 a 200 milioni di euro. Il Barcellona è avvisato.