El Chiringuito, in onda su La Sexta, spiega che la Juventus vorrebbe far effettuare le visite mediche di Cristiano Ronaldo prima che il portoghese vada in ferie. Un'accelerata importante, quello sottolineata dal programma vicino a Florentino Perez: 100 milioni di euro è la cifra stabilita per la cessione alla Juve di CR7 coi Blancos.