Nelle ultime Miralem Pjanic è stato accostato con insistenza al Barcellona. Dalla Spagna sono certi che il club catalano sia pronto ad offrire 50 milioni più il cartellino di Andrè Gomes per convincere la Juventus e secondo quanto riporta Don Balon i prossimi giorni possono essere molto importanti per il futuro del bosniaco. Lo spogliatoio del Barcellona ha dato l'ok per il suo acquisto.