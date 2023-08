, oltre alla già difficile e delicata situazione legata a Kylian Mbappé – che ha deciso di non attivare la clausola presente nel suo contratto per prolungare il suo accordo (in scadenza il 30 giugno 2024) sino all’estate 2025 – e al possibile addio di Luis Campos, consulente sportivo del PSG,La tensione che filtra all’interno dell’universo Paris rischia di avere delle pesanti ripercussioni sul futuro prossimo del club: infatti, secondo quando riportato da Marca, l’ex commissario tecnico della SpagnaAlla base di questa sconcertante decisione che sta maturando, le voci che filtrano riguardo Mbappé e Luis Campos.La decisione del centravanti francese ha sconvolto il presidente Nasser Al-Khelaifi, la cui reazione è stata dura e irremovibile: Mbappé fuori rosa e sul mercato, destinato, nei suoi pensieri, a essere ceduto in questa sessione estiva. Ma la possibilità di cessione, a ora, rimane remota: rifiutata la pista saudita, la volontà del classe ‘98 rimane la medesima: rispettare il suo accordo e trasferirsi a Madrid a parametro zero. Allo stato attuale dei fatti, questo è lo scenario più probabile. Ma il patron qatariota ha intenzione di usare il pugno di ferro con il giocatore, costringendolo alla panchina per l’intera annata.Torniamo a Campos, figura chiave del PSG e consulente sportivo per Al-Khelaifi. I rapporti, secondo le ultime indiscrezioni, si sono incrinati.sarebbe una perdita di un uomo chiave per Luis Enrique, fondamentale nella trattativa che ha portato l’ex tecnico di Barcellona e Roma sotto l’ombra della Tour Eiffel. Se a tutta questa complessa situazione, si aggiunge il probabile addio di Rafel Pol, braccio destro e assistente di Luis Enrique, per motivi personali, il gioco è fatto.