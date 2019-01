Marcelo per la Juventus, i rumors continuano e arrivano, questa volta, direttamente dalla Spagna. Come riprota il direttore di Ok Diario ai microfoni di El Chringuito, il terzino del Real Madrid, criticato per le sue ultime prestazioni con la maglia Merengue, vuole raggiungere Cristiano Ronaldo in bianconero.



'LASCIATEMI ANDARE' - Il brasiliano, secondo i media spagnoli, ha detto alla dirigenza del Real Madrid: "Se faranno un'offerta per me, dovete lasciarmi partire", riferendosi alla Juventus. Ovviamente non a gennaio, ma in estate, quando a Madrid Florentino Perez darà vita a una vera rivoluzione della rosa che ha vinto tutto. Tanto che c'è già il nome del sostituto: Junior Firpo del Betis Sivigilia. La Juve osserva, Marcelo spinge.