In Spagna ne sono certi, Anthony Martial desidera lasciare il Manchester United, questo è quello che scrive Sport. Il classe '95 vuole cambiare aria siccome, dopo l'arrivo di Alexis Sanchez ad Old Trafford, ha trovato ancora meno spazio, scendendo nelle gerararchie di Mourinho. Il francese, che ha perso l'aereo per Russia 2018, era stato accostato anche alla Juventus. L'attaccante ex Monaco ha collezionato 45 presenze, segnando però solamente 11 reti nel corso della passata stagione.