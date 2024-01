Mai come nel caso di Kylian Mbappé un giocatore ha avuto tanto potere in sede di mercato. Il numero 7 del Psg ha il contratto in scadenza nel 2024, con un'opzione di rinnovo di un anno, sì, ma attivabile solo e soltanto da parte sua, ricevendo un ricchissimo premio, nel caso in cui decidesse di proseguire la propria carriera sotto la Tour Eiffel. Altrimenti, c'è ormai da tempo il Real Madrid, pronto a offrire alla stella transalpina, capocannoniere dell'ultima Coppa del Mondo, il palcoscenico più prestigioso a livello planetario.



LOGISTICA A POSTO - La novità proviene dalla Spagna, a darla è la famosa trasmissione El Chiringuito: Mbappé avrebbe prenotato una sistemazione a Madrid. Attenzione, non comprato o simili, non c'è nulla di ufficiale. Ma ci sarebbe una soluzione bloccata e pronta per il campione del Psg nel caso in cui la decisione fosse quella di non attivare l'opzione di rinnovo nel suo contratto e accettare la corte delle Merengues.



DEADLINE - In settimana è previsto un nuovo contatto, forse quello decisivo, per capire se Mbappé abbia veramente intenzione di trasferirsi in Spagna nella prossima estate, raggiungendo due degli altri calciatori più forti al mondo, Bellingham e Vinicius Junior: Florentino Perez non aspetterà all'infinito, perché per una società come il Real Madrid la programmazione e il coinvolgimento delle stelle in rosa è fondamentale.