Il Milan ha sondato diversi attaccanti sul finire del mercato. Stando a quanto riferisce Relevo, i rossoneri avevano contattato il Siviglia per Youssef En-Nesyri. La proposta ammontava ad un prestito oneroso da 5 milioni, 25 milioni di euro per il diritto di riscatto e anche il prestito (con diritto di riscatto a 5 milioni di euro) di Divock Origi. Gli spagnoli hanno deciso di rifiutare: chiedevano 30 milioni di euro a titolo definitivo e non volevano includere Origi nell'operazione.