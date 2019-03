Il Milan pensa a Marc Cucurella, laterale mancino di proprietà del Barcellona ma in prestito all'Eibar. Come scrivono in Spagna, i rossoneri hanno già contattato l'entourage del classe '98 e i due club (l'Eibar ha il diritto di riscatto a 2 milioni, il Barça ha il controriscatto a 4). Valutazione di 11 milioni di euro, con Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach interessate. Cucurrella è visto come vice Rodriguez ideale, con Laxalt un po' più lontano.