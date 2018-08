Potrebbe essere già ai titoli di coda l'avventura di Alen Halilovic al Milan. Il centrocampista croato, arrivato a luglio a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Amburgo, è fuori dai piani di Gennaro Gattuso dopo l'arrivo di Samu Castillejo dal Villarreal. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, nelle ultime ore alcuni club spagnoli avrebbero messo gli occhi sul classe 1996, l'ultimo acquisto dell'ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli.



INTERESSAMENTI - Girona ed Espanyol stanno pensando ad Halilovic per rinforzare il centrocampo. Gli agenti del calciatore sono a lavoro per riportare il croato in Spagna, dopo le esperienza a Barcellona, Sporting Gijon e Las Palmas. Arrivato come 'enfant prodige' nel club azulgrana nel 2014 dalla Dinamo Zagabria, il classe 1996 ha deluso le aspettative a causa di qualche problema fisico di troppo, che ha frenato il processo di crescita. Proprio durante l'esperienza al Barcellona B, Eusebio Sacristan, attuale tecnico del Girona, ha allenato Halilovic. "È un giocatore che ha qualità uniche" ha dichiarato il 54enne, che lo conosce bene e lo rivorrebbe con lui in Catalogna. Un'opportunità per il croato per tornare ad alti livelli, e per il Milan, che a distanza di pochi mesi potrebbe già fare una plusvalenza senza averlo mai schierato in competizioni ufficiali.