Dalla Spagna: Milan interessato ad un giovane del Levante

Il Milan continua a puntare sui giovani. Come riporta Marca i rossoneri sarebbero interessati al sedicenne del Levante Buba Sangaré , terzino destro che ha già debuttato con la prima squadra. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro.



IL PUNTO - Non è certo un segreto che il Milan sia molto vigile sui giovani promettenti ed è per questo che da quanto si legge avrebbe messo gli occhi su Sangarè, spagnolo classe 2007. I rossoneri hanno chiuso per Terracciano, jolly difensivo arrivato dal Verona, oltre ad avere in rosa il capitano Calabria e Florenzi in quella zona di campo, quindi in caso di sviluppi positivi per il club, l’idea sarebbe quella di lasciarlo comunque in prestito fino a fine stagione con il club spagnolo. Il terzino, che ha debuttato settimana scorsa in Segunda Division con la maglia del Levante nel match contro il Mirandes terminato 1-1, ha un contratto in scadenza nel 2027.