Rafa Leao resta al Milan. Per l'ufficialità bisogna aspettare le 20, quando chiuderà la finestra estiva del calciomercato, ma la posizione non è destinata a cambiare. Secondo quanto riporta As nei giorni scorsi il Chelsea ha fatto un tentativo serio per il portoghese, mettendo sul piatto 100 milioni di euro. Una proposta respinta da Maldini e Massara, che per lasciar partire subito l'ex Lille vogliono 150 milioni di euro. Il valore della clausola di fatto, anche se non è più valida.



NEL 2023 - Il Milan di fatto è disposto a cedere Leao solo per una cifra fuori mercato, la classica proposta irrinunciabile. Che farebbe dell'ex talento dello Sporting Leao il giocatore più pagato della storia della Premier League. Uno scenario che non sembra essere fattibile, per tempistiche e perché i Blues non vogliono spingersi così in alto. Leao piace al Chelsea, ma salvo sorprese ci sarà un nuovo tentativo solo nel 2023.