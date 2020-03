Nome nuovo nel mirino del Milan. Dopo aver pescato Theo Hernandez dal Real Madrid la scorsa estate, i rossoneri tornano a guardare in Spagna per il futuro. Sì, perché in terra iberica sono sicuri: la società di via Aldo Rossi è pronta a fare sul serio per Nabil Fekir.



OFFERTA PRONTA - Come scrive As, infatti, il Milan è pronto a offrire 40 milioni di euro per il classe ’93, campione del mondo con la Francia nel 2018, arrivato al Betis l’estate scorsa, pagato 20 milioni di euro più di 10 di bonus. Con una clausola rescissoria da 100 milioni, in caso di cessione gli andalusi dovranno dare il 20% della plusvalenza all’OL.



I NUMERI - 22 presenze, 7 gol e 6 assist in Liga in questa stagione, trequartista ma all’occorrenza anche esterno offensivo, Nabil Fekir sta vivendo, a livello personale, una stagione positiva. E, secondo quanto scrivono in Spagna, il Milan ci sta pensando seriamente.