Come riportato da As, il Milan sogna Luka Modric, ma non sarà facile la trattativa. Il giocatore attualmente guadagna 12.5 milioni di euro netti a stagione, con un contratto fino al 2021, cifre proibitive per la società rossonera, spiega il quotidiano. Inoltre Modirc non vorrebbe muoversi dalla capitale spagnola.