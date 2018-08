Un'altra puntata, di una telenovela della quale non è ancora stata scritta la parola fine. Dove giocherà Luka Modric il prossimo anno? Difficile dirlo. Ad oggi è 50-50, con nessuna opzione da scartare. In Spagna non hanno dubbi, il croato che Florentino Perez non vuole cedere, non cambierà squadra, tanto che As.com, quotidiano molto vicino alla Casa Blanca, è uscito nella sua versione online con un titolo che non lascia spazio a interpretazioni, "Se queda", ovvero resta. Nell'articolo - si legge - l'ex Tottenham avrebbe confidato alla sua famiglia e ai suoi amici che resterà al Real, il quale provvederà ad alzargli lo stipendio, attualmente di 6,5 milioni di euro netti a stagione.



NON E' FINITA - Una versione che però non trova conferme. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Modric non ha ancora fatta la sua scelta, l'Inter resta la soluzione più gradita e i suoi agenti sono al lavoro per accontentarlo. I nerazzurri sono ancora in gioco e hanno le fiches per vincere la partita. Una partita ancora lunga da giocare.