Luka Modric resterà al Real Madrid. Il sogno di mercato della scorsa estate dell'Inter, infatti, rinnoverà il contratto con il club spagnolo fino al 30 giugno del 2021: l'intesa per prolungare l'attuale accordo (in scadenza nel 2020) è stata raggiunta in questi giorni A riportarlo è la versione online di Marca.