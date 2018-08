As torna a parlare del futuro di Luka Modric. Il giocatore sembra aver preso la sua decisione: vuole andare via da Madrid ma prima ascolterà la proposta di Florentino Perez. L'offerta dell'Inter è di 10 milioni per 4 anni con i due seguenti al Jiangsu Suning alle stesse condizioni. L'entourage di Modric e il giocatore vedranno il presidente delle Merengues anche se la decisione del croato al momento non sembra definitiva.