Definito il futuro di Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus non tornerà una terza volta in bianconero: secondo quanto riportato da Marca ha già firmato un nuovo accordo con l'Atlético Madrid che lo terrà in biancorosso fino al 2026. Il giocatore ha inoltre accettato un'offerta al ribasso rispetto a quanto attualmente percepisce. 30 anni, Morata nell'ultima stagione ha raccolto 45 presenze, segnando 15 reti.