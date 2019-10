Il Real Madrid ha messo nel mirino Fabian Ruiz. Non è un caso che il Napoli stia portando avanti da qualche settimana una trattativa con l'entourage del nazionale spagnolo per raggiungere un'intesa sul prolungamento del contratto fino a giugno 2024. Previsto un adeguamento dell'ingaggio e verosimilmente l'inserimento di una clausola rescissoria, anche se dalla stampa iberica arrivano segnali discordanti.



Secondo quanto riferisce As, gli agenti dell'ex giocatore del Betis Siviglia non sarebbero intenzionati ad accettare una clausola, che potrebbe toccare e forse superare i 100 milioni di euro. Questo perché su Fabian va registrato pure l'interesse di Atletico Madrid, Barcellona e dei principali club inglesi e il giocatore e chi cura i suoi interessi vorrebbe eventualmente poter valutare la migliore opzione per il suo futuro.