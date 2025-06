Dalla Spagna - Napoli su Cardoso ma c'è l'Atletico Madrid in pole

Getty Images

il Napoli continua a cercare rinforzi per la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione, soprattutto a centrocampo, nonostante l'arrivo già ufficiale di un giocatore del calibro di Kevin De Bruyne:sembra infatti che il club campione d'Italia avrebbe messo nel mirino il centrocampista statunitense con anche cittadinanza italiana, per le origini dei genitori:, che si è già visto respingere una prima offerta da 25 milioni.

e il club biancorosso ha avanzato una seconda proposta da 30 milioni più bonus.Su Cardoso ci sono, tra l'altro, anche le sirene della Premier League, con anche il Wolverhampton che sarebbe pronto ad inserirsi per il centrocampista.