Il Napoli guarda in Spagna. Con le difficoltà legate all'affare James Rodriguez, sempre più vicino alla permanenza, nel mirino del club partenopeo ci è finito Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino del Betis Siviglia. Come scrive informabetis.com, l'ex Paris Saint-Germain, che sembrava a un passo dal Tottenham, può finire così al Napoli: soldi più il cartellino di Milik per arrivare al classe '96, che ha già parlato con Carlo Ancelotti.