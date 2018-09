È​ stato il colpo di mercato dell'ultima estate, nonché uno dei più importanti della storia del calcio: il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus continua a far molto discutere. Soprattutto in Spagna, dove col passare dei mesi emergono sempre nuovi dettagli sulle motivazioni che hanno portato il campione portoghese a spingere per il divorzio dai blancos, il club con cui ha vinto tutto e fatto registrare record su record. Oggi il quotidiano El Mundo spiega come in realtà CR7 avesse deciso il suo addio al Real già dal maggio del 2017, infastidito da diverse situazioni che si erano create nel club del presidente Florentino Perez: i problemi col fisco spagnolo, la mancata difesa da parte dello stesso Perez e un continuo confronto con Alfredo Di Stefano, che Ronaldo, con i suoi risultati, credeva però di aver superato.



L'OFFERTA DEL MILAN - In questa situazione, nell'estate 2017 un club italiano provò a inserirsi e a portare in Serie A uno dei due giocatori più forti del mondo: non ancora la Juventus, bensì il Milan. Secondo la ricostruzione del Mundo, infatti, il club guidato da pochi mesi da Yonghong Li era pronto a fare sul serio per CR7 e con Jorge Mendes - che in quel periodo portò a Milano André Silva -l'allora amministratore delegato Marco Fassone parlò anche di cifre, mettendo sul tavolo ben 150 milioni di euro in cinque anni per l'ingaggio di Ronaldo (30 milioni a stagione, circa lo stesso stipendio che gli riconosce ora la Juventus). Una corte che il portoghese apprezzò, preferendo però rifiutare. I tempi per l'addio al Real non erano ancora maturi, per il suo sbarco in Italia bisognava attendere ancora un anno.