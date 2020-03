Ci risiamo. Dopo il mancato ritorno della scorsa estate, l'attaccante del Paris Saint Germain Neymar è nuovamente un nome nell'agenda del Barcellona per la prossima stagione. Secondo Mundo Deportivo, l'asso brasiliano è in rotta col ds parigino Leonardo ed è pronto a sfruttare l'articolo 17 della Fifa - che consente a un giocatore che abbia compiuto i 28 anni e trascorso almeno 3 stagioni in una società di liberarsi attraverso un indennizzo economico - pur di coronare il suo desiderio di vestire ancora la maglia blaugrana.



Il suo contratto col PSG scade a giugno 2022.