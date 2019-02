Dopo un'estate di corteggiamento da parte dell'Inter, Luka Modric è rimasto al Real Madrid, bloccato da Florentino Perez. I nerazzurri stanno cercando rinforzi di qualità ed esperienza anche per la prossima stagione e hanno ripensato al croato, ma secondo Mundo Deportivo troveranno una strada ancora più in salita. Modric, infatti, avrebbe già rinnovato il suo contratto in scadenza 2020. La firma sarebbe arrivata prima della consegna del Pallone d'Oro e l'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.