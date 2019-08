Nessuna possibilità di trasferirsi al PSG nell'affare Neymar: come riferisce Marca, l'entourage di Luka Modric ha confermato che il centrocampista croato resterà al Real Madrid anche la prossima stagione. Modric è anche il sogno dei tifosi del Milan, ma Boban ha ribadito che non ci sono le condizioni per pensare a una trattativa concreta.