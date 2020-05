Il Barcellona ha provato a proporre il cartellino di Ivan Rakitic sia alla Juventus nell'affare Pjanic che all'Inter in quello per Lautaro Martinez. La risposta, secondo Mundo Deportivo è stata la stessa per entrambi i club italiani: no grazie, il centrocampista croato non interessa e si avvicina sempre più un possibile ritorno al Siviglia.