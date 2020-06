Secondo quanto riporta Don Balon, non ci sono solamente Milik e Jimenez nella lista della spesa della Juve per la prossima stagione. I bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Memphis Depay, esterno offensivo del Lione che sfiderà proprio i bianconeri nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo aver saltato l'andata per un grave infortunio al ginocchio. Il prezzo è di circa 45 milioni di euro.