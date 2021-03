I rumors su una possibile cessione del Valencia si susseguono ormai da anni, nonostante le secche smentite del presidente Peter Lim. L’ultimo indizio risale a ieri, quando, stando al quanto riportato da Mundo Deportivo, il principe di Johor (uno stato della Malaysia), Tumku Ismail, connazionale ed amico intimo di Peter Lim, avrebbe caricato sul suo profilo Instagram un post raffigurante un ipotetico rapporto di una consulenza relativa alla vendita del club. Inoltre, nel post sembrava apparire anche il presunto valore di vendita del club, fissato a 408 milioni di euro. Il post poi è stato prontamente eliminato.



Secondo il quotidiano catalano, le ipotesi sono due. La prima e più gettonata è che il principe di Johor stia comprando il Valencia. La seconda è che, essendo amico intimo del proprietario, ne stia semplicemente “caldeggiando” la vendita. In ogni caso, probabilmente, viste anche le condizioni economiche e sportive in cui si ritrovano i murciélagos da qualche anno, i tifosi staranno sperando di non sentire l’ennesima smentita da parte del loro mai particolarmente amato presidente.