Leo Messi di nuovo al Barcellona. Più che una suggestione. Come riportato dal quotidiano El Periódico, sarà Joan Laporta in persona a muoversi per la Pulce. Il club catalano deve ancora al giocatore 35 milioni di euro di arretrati, una cifra che potrebbe rappresentare per gli spagnoli un ostacolo non indifferente. Per riportare il fuoriclasse argentino a casa, il Barcellona potrebbe rinunciare però a due bandiere come Jordi Alba e Gerard Piqué per alleggerire i conti.