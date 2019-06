Il matrimonio tra James Rodriguez ed il Napoli non si è ancora celebrato e le sorprese possono ancora accadere. L'attaccante colombiano ed il club partenopeo hanno trovato un accordo di massima, ma ancora non è arrivata la firma del contratto. Così, data l'incertezza del momento, altre società sono pronte a farsi avanti. Secondo Onda Cero, l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad inserirsi e a convincere James ad accettare la corte di Diego Simeone. La Juventus, per il momento, resta a guardare. I bianconeri si erano fatti avanti con il colombiano negli ultimi mesi, fiutando il possibile affare, ma nelle scorse settimane non sono apparsi così decisi da tentare di far saltare il banco. Al momento, la Vecchia Signora si limita a rimanere alla finestra.