Se Arthur, alla Juventus, ha mostrato lampi di classe intervallati da periodi di assenza per infortunio, Miralem Pjanic non si è inserito nel Barcellona. Si aspettava sicuramente di meglio, ma lo spazio a lui concesso dal tecnico Koeman è stato ridotto, appena 1.285 minuti spalmati su 30 presenze totali. Un’annata storta, sottolineata dal popolo spagnolo. Infatti, Marca ha condotto un sondaggio che ha decretato l’ex centrocampista bianconero come peggior acquisto della Liga 2020-21.