Miralem, regista classe 1990 della Juventus e della nazionale bosniaca, resta sempre nel mirino delcampione di Spagna. Secondo Marca, infatti, i blaugrana hanno inserito il giocatore in una lista di 3 centrocampisti, che comprenderebbe Thiago Alcantara del Bayern ed Eriksen del Tottenham. Barcellona che sarebbe pronto a spendere fino a 100 milioni di euro per un grande rinforzo in mediana.