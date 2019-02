La vittoria dell’Atlético Madrid contro la Juventus trova ovviamente spazio anche sui principali quotidiani spagnoli, con Marca analizza così il k.o. di Cristiano Ronaldo:



“La sua stagione nel massimo torneo continentale non sta andando per il verso giusto. Ha esordito con un’espulsione al Mestalla, ha segnato solo un gol (in una partita che la Juve ha perso 1-2), ottenuto quattro vittorie, tre sconfitte e adesso è a un passo dall’eliminazione agli ottavi, per la prima volta dal 2010 quando il Lione eliminò il Real di Pellegrini (…). Ora la sua scommessa di vincere la Champions per la sesta volta e con la terza squadra diversa è appesa a un filo (…). Ronaldo è affacciato sull’abisso, proprio contro quella che nel suo periodo d’oro era una delle vittime preferite e che adesso ha indossato l’abito del boia… perché Cristiano è messo alle strette”.