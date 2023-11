Grande tensione in casa Siviglia dove Raf Mir ha chiesto ufficialmente la cessione in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da ElGolDigital il centravanti spagnolo classe 1997 ritiene conclusa la sua esperienza in Andalusia, ma non ha grosse offerte sul mercato. L'unica opzione potrebbe essere il Milan che già in estate ha provato a trattarlo prima di virare su Jovic che oggi sta deludendo.