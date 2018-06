Una questione di priorità. Se al primo posto per Rafinha c'è l'Inter, dall'altra parte il club nerazzurro ha deciso di puntare su Radja Nainggolan, posticipando l'appuntamento con il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Un profilo di maggiore esperienza da mettere a disposizione di Luciano Spalletti in vista del ritorno in Champions League. Una scelta che Rafinha fatica a digerire: come rivela il Mundo Deportivo, nonostante la volontà del club nerazzurro sia quella di tornare alla carica a luglio indipendentemente dall'affare Nainggolan, Rafinha sarebbe rimasto deluso dalla scelta dell'Inter di investire sul centrocampista della Roma e non esercitare il diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo dal club blaugrana.



IL NAPOLI... - Dopo un periodo di inattività lungo 7 mesi, Rafinha è tornato ad alti livelli con la maglia dell'Inter. Il calciatore, in uscita dal Barcellona e in cerca di una nuova sistemazione, vorrebbe giocare la Champions League nella prossima stagione. In cima alla lista dei desideri di Rafinha c'è ancora il club nerazzurro, ma non mancano le pretendenti. Dopo l'interessamento del Tottenham di Pochettino, anche il Napoli starebbe monitorando la situazione del centrocampista blaugrana. Rafinha piace al nuovo tecnico dei partenopei Ancelotti, che ha già allenato il fratello Thiago al Bayern Monaco. Il calciatore potrebbe rappresentare per il club di De Laurentiis un'occasione da cogliere al volo per rinforzare il centrocampo del tecnico di Reggiolo.