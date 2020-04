In sei mesi, a inizio 2018, ha conquistato (quasi) tutti i tifosi dell’Inter, poi però scelte legate anche al bilancio lo hanno fatto rientrare al Barcellona. E adesso, dopo aver sfiorato anche la Roma poco più di un anno fa, quando ancora c’era Monchi,Ha assaporato l’Italia con l’Inter, l’ha sfiorata con la Roma, potrebbe ritrovarla in rossonero. Il talento brasiliano infatti, come racconta in Spagna il Mundo Deportivo, sempre ben informato delle faccende in casa catalana. In prestito al Celta Vigo, ma ancora di proprietà del Barcellona, Rafinha è sotto contratto fino al giugno del 2021. Prima di imbarcarsi nell’ennesima esperienza in prestito,Una somma senza dubbio bassa per i prezzi che circolano negli ultimi tempi, pur considerato il generale calo che ci sarà a causa del coronavirus. Anche perché il brasiliano è ancora giovane, 27 anni compiuti da poco, e tecnicamente non si discute, come dimostrato anche all’Inter. Ed è sempre stato affascinato da un ritorno in Italia. Certo,Nel novembre del 2018 la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, da cui è rientrato a fatica.