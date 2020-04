Secondo quanto riportato dallo spagnolo Defensa Central, il procuratore italo-olandese Mino Raiola - che ha curato la trattativa come intermediario tra De Ligt e la Juventus - avrebbe offerto il centrale olandese al Real Madrid. Infatti, durante i colloqui tra il club spagnolo e Raiola, per un altro assistito dell'agente (Areola), i blancos avrebbero fatto un sondaggio anche per De Ligt: il giocatore, secondo Raiola e secondo quanto riferiscono dalla Spagna, non si sarebbe adattato alla Juventus e starebbe cercando una nuova soluzione.