Ivan Rakitic è ormai al passo d'addio al Barcellona. L'avvio di stagione ha confermato quanto già si pensava in sede di mercato in estate: il croato trova poco spazio in blaugrana e la sua partenza può arrivare già nel prossimo mese di gennaio. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, la Juventus continua a seguire Rakitic molto da vicino, nonostante Fabio Paratici abbia di recente ammesso che i bianconeri non sono interessati a lui. Forte la concorrenza di Inter e Manchester United.