Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei grandi obiettivi di Inter, Milan e Juventus nella scorsa estate di mercato. La Lazio, però, ha chiesto una cifra tra i 120 e i 150 milioni di euro per il cartellino del serbo. Oggi, dopo una stagione deludente, Milinkovic si è svalutato. Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, però, il Real Madrid è pronto a chiudere il colpo in estate, tanto da mettere Toni Kroos sul mercato per dare la caccia al serbo.