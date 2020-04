Secondo quanto riportato dalla rivista Don Balon, il Real Madrid sarebbe già d'accordo con il padre di Haaland per un trasferimento alla Casa Blanca del baby prodigio del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha quindi alzato l'asticella della trattativa, facendo sapere che lo lascerà partire solo in cambio del cartellino di Hakimi e un conguaglio non inferiore ai 90 milioni di euro.