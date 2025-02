Dalla Spagna - Real Madrid, l'Arabia ci prova ancora per Vinicius: l'offerta e la posizone di Florentino Perez

Getty e Calciomercato.com

Vinicius Junior verso l’Arabia Saudita? Le voci sul possibile trasferimento del campione brasiliano, grande protagonista della vittoria del Real Madrid contro il Manchester City, stanno crescendo e arrivano proprio dalla Spagna, dal quotidiano Marca, molto vicino a ciò che riguarda i blancos.

INCONTRO - Il giornale spagnolo avrebbe, infatti, raccolto informazioni circa un lavoro da parte del CEO del campionato saudita, Omar Mugharbel, che, in prima persona, avrebbe iniziato a lavorare al trasferimento del classe 2001 dal Real Madrid all’Arabia, all’Al Ahli, già nel 2023. Ci sarebbe stato anche un incontro, in gran segreto, a Praga e pare certo che l’agente del calciatore sia stato in Europa di recente per vedere il vicepresidente della SauDi Pro League Saad Al Lazeez. Vinicius è sotto l’agenzia di Roc Nation, ma ha una persona di fiducia, Federico Pena, che lo aiuta a curare i suoi interessi.

PROPSTA MONSTRE - Da quanto arriva dalla Spagna il trasferimento si potrebbe già concretizzare in estate. Vinicius si sarebbe mostrato aperto sia alla proposta economica – 200 milioni all’anno per cinque anni – sia a quella professionale, con il brasiliano che avrebbe anche un ruolo da “ambassador” nel Mondiale del 2034, che si giocherà proprio in Arabia.

RINNOVO - Il Real Madrid, però, è tranquillo. Sa bene che c’è un contratto che scade nel 2027 oltre alla clausola da un miliardo, anche se, sempre da quanto arriva dai media spagnoli, Florentino Perez si starebbe già attivando per proporre all’asso brasiliano un rinnovo. Nel 2022 Vinicius aveva firmato per 15 milioni all’anno, bonus esclusi, ma il numero uno dei blancos avrebbe chiesto proprio al brasiliano, secondo As, la cifra giusta per rimanere, sempre cercando di mantenere un equilibrio con i vari top della squadra.