Secondo Cadena Ser, il Real Madrid starebbe seguendo molto da vicino la crescita e l'impatto sul Napoli di Khvicha Kvaratskhelia. I Blancos conoscono il gradimento del Newcastle per il georgiano ed il possibile tentativo in estate, ma in caso di corsa a due sarebbero avvantaggiati dalla preferenza del giocatore. Un affondo sarebbe possibile se saltasse il passaggio a Madrid di Jude Bellingham, conteso da moltissime big di Premier: la quasi totalità delle risorse sarebbe deviata sul 77 del Napoli.