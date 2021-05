Secondo Don Balon, Max Allegri è il candidato numero uno per la panchina dei blancos e, nel caso in cui il suo arrivo dovesse concretizzarsi, l’ex allenatore della Juve si porterebbe dietro un suo fedelissimo, strappandolo proprio ai bianconeri. Si tratta di Leonardo Bonucci, che non è più indispensabile alla Juve e, per una clausola particolare, potrebbe liberarsi anche a zero.