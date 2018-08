Secondo quanto riportato da Marca in Spagna il Real Madrid ha già avviato i contatti con tre centrocampisti centrali per sostituire il partente Luka Modric. I profili sono quelli di Thiago Alcantara, in uscita dal Bayern Monaco, Christian Eriksen del Tottenham e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e corteggiato anche da Milan e Juventus.