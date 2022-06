Neymar alla Juventus? La notizia circola ormai da qualche giorno, ma anche oggi in Spagna il quotidiano Sport rilancia l'indiscrezione di un sondaggio esplorativo fatto più dal PSG che non dal club bianconero. Il problema è che l'affare per il brasiliano è a tutti gli effetti insostenibile non solo per i bianconeri, ma per quasi tutti i club d'Europa. Neymar ha infatti un ingaggio da oltre 30 milioni all'anno più bonus, diritti commerciali e d'immagine e scritture private che sono fuori da ogni logica di mercato.