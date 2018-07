La Juventus non ha ancora chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, ma da Don Balón continuano ad arrivare indiscrezioni sulle presunte richieste del portoghese del Real Madrid. Secondo il portale spagnolo, CR7 ha consigliato caldamente l'acquisto di Marco Verratti alla dirigenza bianconera. Il nazionale italiano del PSG sarebbe identificato come l'innesto ideale per un centrocampo che punta dichiaratamente alla vittoria della Champions League.