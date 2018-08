Luis Nazario de Lima Ronaldo pronto a tornare nel calcio europeo. Il Fenomeno, visto in Europa con le maglie di PSV Eindhoven, Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, è a un passo dal diventare il nuovo azionista di maggioranza del Valladolid. Tornato in Liga, il club spagnolo, come riporta El Larguero, è valutato 30 milioni; e tanti saranno quelli che Ronaldo estrarrà per acquistare i Pucelanos.



Il Fenomeno sarà presidente del club, mentre Carlos Suarez, attuale proprietario del Valladolid, resterà in società con la carica di amministratore delegato. Come scrivono in Spagna, manca solo l'ufficialità: Ronaldo torna in Liga.